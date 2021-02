Video: Rafael Nadal lacht om middelvinger vrouwelijke fan: ’Is die voor mij?!’

Nadal stond op het punt om de tweede set tegen de Amerikaanse qualifier Michael Mmoh uit te serveren toen hij vanuit de tribunes een dame meermaals haar middelvinger naar hem zag opsteken.

De 34-jarige Spanjaard wist niet wat hem overkwam. „Is die voor mij bedoeld?”, vroeg hij zich hardop met een glimlach af.

De vrouw wist echter van geen ophouden en werd even later onder luid boegeroep van de tribunes verwijderd.

De vrouwelijke fan werd verwijderd. Ⓒ ANP/HH

Nadal kon er wel om lachen, voetbalde tijdens het intermezzo even met een tennisbal om het publiek te entertainen en serveerde vervolgens doodkalm de tweede set uit. Nadal won uiteindelijk de partij met 6-1, 6-4 en 6-2.

De Spanjaard is in Melbourne op zoek naar het recordaantal grandslamzeges. Dat moet hij op dit moment, met elk twintig overwinningen, delen met Roger Federer. Op de Australian Open won Nadal enkel in 2009.

In 2012, 2014, 2017 en 2019 verloor de Mallorcaan de finale. In 2012 (tegen Novak Djokovic) en in 2017 (tegen Federer) gaf hij in de vijfde set een break voorsprong uit handen. In 2014 raakte als hij huizenhoge favoriet voor de finale vlak voor aanvang van zijn clash met Stan Wawrinka geblesseerd aan zijn rug, en ging in vier sets onderuit. In 2019 werd Nadal vernederd door Djokovic.