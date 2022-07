Bob Jungels rondt solo van 50 kilometer succesvol af in de Tour de France

Het peloton vertrok met negen renners minder dan er zaterdag gefinisht waren. Guillaume Martin stapte niet meer op „als gevolg van de handhaving van het Covid-19-protocol”, terwijl ook Kasper Asgreen en Ruben Guerreiro niet fit genoeg waren om de koers te vervolgen.

Na een lang gevecht om in de ontsnapping te komen, reden er in schuifjes 21 man weg. Groenetruidrager Wout van Aert was een van hen en ook Rigoberto Uran zat erbij. De nummer twee van de Tour de France van 2017 had voor aanvang van de rit een achterstand van drie minuten en 24 seconden op Tadej Pogacar en dus kreeg de groep niet heel veel ruimte van het peloton.

Jungels gaat solo

Op Col de le Croix werd de kopgroep uit elkaar gereden. Het was Bob Jungels die in zijn eentje een voorsprong nam op een uitgedunde groep achtervolgers. Hij kreeg even later het gezelschap van Simon Geschke. De Duitser was nog net op tijd om de bergpunten te pakken, waardoor hij Magnus Cort Nielson virtueel uit de bergtrui reed. Geschke verloor in de afdaling echter het contact met de Luxemburger, die zo een solo van ruim 50 kilometer uit zijn mouw moest schudden voor de zege.

Op de lange Pas de Morgins bleef Jungels dapper doorrijden, maar vanuit de groep achtervolgers trok Thibaut Pinot in tegenaanval. Dit terwijl in de groep favorieten Daniel Martinez in de problemen kwam. Even later moest ook Aleksandr Vlasov lossen.

Jungels had op de top van Pas de Morgins een twintigtal seconden voorsprong op Pinot, terwijl Carlos Verona en Jonathan Castoviejo daar weer kort achter zaten. Jungels moest na een korte afdaling nog vier kilometer klimmen richting de streep. Dat slotklimmetje bleek hij beter te hebben ingedeeld dan zijn achtervolgers. Zodoende bezorgde hij het geplaagde AG2R-Citroën de twintigste ritzege uit de teamhistorie.

Achter hem werd Castroviejo tweede voor Verona en Pinot. Daarachter had Pogacar nog een geweldige sprint in huis. Alleen Vingegaard kon de geletruidrager volgen, maar de rest verloor een paar seconden.

Mijn stijl

„Dit is mijn stijl van koersen, de manier waarop ik het liefst een koers win”, zei Jungels aan de finish. „Die laatste kilometers waren eindeloos. Maar het is gelukt. Het geeft me een overweldigend gevoel en het is ook heel belangrijk voor de ploeg. Dit is waarvoor ik naar de Tour kwam. Ik heb een paar moeilijke jaren gehad en ben vorig jaar geopereerd. En dan nu een rit in de Tour winnen. Ik ben dankbaar en wil het team en iedereen die in mij is blijven geloven, bedanken.”

Maandag is er geen etappe, de renners krijgen een welverdiende rustdag. Dinsdag wordt de Tour de France weer hervat.