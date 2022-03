Nog een tegenvaller voor Feyenoord: Arne Slot getroffen door corona

Assistent-trainer John de Wolf verving Slot woensdag bij de persconferentie in aanloop naar de return in Rotterdam. Feyenoord won de eerste wedstrijd, in Servië, met 5-2.

Slot was eerder dit seizoen ook al kortstondig afwezig vanwege een positieve test. Toen zat hij in quarantaine, omdat corona rondwaarde in zijn gezin. Zelf ontsprong hij toen de dans. Dat was in de winterstop, pal voor de hervatting van het seizoen.

Feyenoord reist zondag af naar Amsterdam voor de Klassieker tegen koploper Ajax. Eerder op de dag kreeg het ook al een andere tegenvaller te slikken. Doelman Justin Bijlow mist de rest van het seizoen vanwege een voetblessure.