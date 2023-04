Scorende Ruben van Bommel ziet vader Mark niet juichen: ’Misschien omdat-ie tussen PSV’ers zit’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ruben van Bommel haalt uit voor de 0-1. Ⓒ ProShots

De 18-jarige Ruben van Bommel is dit seizoen een van de uitblinkers in de Keuken Kampioen Divisie. De linksbuiten maakte maandagavond de winnende tegen Jong PSV (0-1) voor MVV Maastricht, waardoor de teller alweer op dertien goals en vijf assists staat in de huidige voetbaljaargang.