Ajax heeft met Anton Scheutjens gewenste keeperstrainer binnen

Ajax flirtte begin 2018 al met Scheutjens. De 52-jarige Scheutjens was zelf als doelman in het Nederlandse betaalde voetbal actief voor Helmond Sport, PSV, Roda JC en Go Ahead Eagles. Na het beëindigen van zijn actieve carrière werd hij keeperstrainer. Scheutjens werkte onder anderen meerdere seizoenen bij FC Kopenhagen en PSV. Bij de Eindhovenaren werkte hij tussen 2009 en 2012 met Erik ten Hag als assistent van hoofdtrainer Fred Rutten.

„Ik heb 1 jaar met mijn gezin in Denemarken gewoond en daarna nog 4 jaar alleen. In die periode heb ik veel op en neer gereisd. Ik kon bijtekenen bij FC Kopenhagen, maar heb uiteindelijk besloten om terug te keren naar Nederland”, laat hij weten op de website van de Amsterdammers.

Scheutjens streek vervolgens neer bij Almere City en kijkt nu uit naar zijn nieuwe uitdaging in Amsterdam. „Het werken in de top met topkeepers past bij mijn ambities: de druk van het moeten presteren, de spanning en het toewerken naar grote internationale wedstrijden. Met name dat laatste aspect heb ik het afgelopen jaar echt gemist.”

Winston Bogarde, die de laatste maanden al veel te zien was bij Ajax 1, is ook voor komend toegevoegd aan de staf van Erik ten Hag. Daarnaast is het contract van Carlo L’Ami met 1 jaar verlengd. Hij is met de club in gesprek over een andere functie.