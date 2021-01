City en Chelsea winnen overtuigend in FA Cup, Leeds blameert zich

De eindstand was al na 33 minuten bereikt bij Manchester City - Birmingham City. Bernardo Silva was twee keer trefzeker, Phil Foden bepaalde al na ruim een half uur de eindstand. Trainer Pep Guardiola wisselde in de rust drie keer en stuurde bij lange na niet zijn sterkste elftal het veld in.

Bij Chelsea - dat vorig seizoen in de finale van Arsenal verloor - had Hakim Ziyech een basisplaats, evenals Timo Werner en Kai Havertz. Ziyech werd halverwege de tweede helft gewisseld. Het stond toen al 3-0, door doelpunten van Mason Mount, Werner en Callum Hudson-Odoi. Havertz maakte er vlak voor tijd nog 4-0 van.

Leeds United ging met liefst 3-0 onderuit bij de kleine club uit het zuiden van Engeland. De Nederlander Pascal Struijk werd in de rust gewisseld, toen de stand nog 0-0 was.