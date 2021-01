Sprookjesdebuut voor 16-jarige Alfie Devine bij Tottenham Hotspur

Carlos Vinícius beleefde eveneens een heuglijke avond in Crosby. De Braziliaanse aanvaller scoorde drie keer voor Tottenham, waarbij Steven Bergwijn ontbrak in de selectie.

Marine komt uit op het achtste niveau in Engeland. De bescheiden voetbalclub verkocht ruim 20.000 virtuele toegangsbewijzen voor het bekerduel met de nummer 4 van de Premier League in de derde ronde. Daarmee hield de thuisclub toch nog een flink bedrag over aan het duel achter gesloten deuren.

Nooit eerder in de historie van de befaamde FA Cup was het verschil tussen twee tegenstanders op papier, met 160 plaatsen, zo groot.

Man City en Chelsea door, Leeds blameert zich

Manchester City en Chelsea hebben zich probleemloos geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Respectievelijk Birmingham City (3-0) en Morecambe United (4-0) werden verslagen. Leeds United blameerde zich tegen Crawley Town, de nummer 6 van League Two, het vierde niveau van Engeland. Leeds is de nummer 12 van de Premier League.

De eindstand was al na 33 minuten bereikt bij Manchester City - Birmingham City. Bernardo Silva was twee keer trefzeker, Phil Foden bepaalde al na ruim een half uur de eindstand. Trainer Pep Guardiola wisselde in de rust drie keer en stuurde bij lange na niet zijn sterkste elftal het veld in.

Hakim Ziyech begon in de basis tegen Morecambe. Ⓒ HH/ANP

Agüero in zelfisolatie

Sergio Agüero ontbrak zondag bij Manchester City in de derde ronde van de FA Cup tegen Birmingham City. De Argentijn die had gehoopt in het duel zijn rentree te maken in de startopstelling van de ploeg van Pep Guardiola, is noodgedwongen in zelfisolatie gegaan.

„Helaas was Sergio in nauw contact met een persoon die positief op het coronavirus is getest, dus zal hij in zelfisolatie gaan voor een paar dagen”, zei Guardiola na de overwinning. „Hij testte zelf negatief, maar het protocol schrijft voor dat als we contact hebben gehad, we in quarantaine moeten.”

Manchester City is getroffen door een reeks coronabesmettingen in de afgelopen weken. Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle hebben een positieve test afgeleverd sinds de kerst. Jesus en Walker zijn ondertussen weer teruggekeerd in de selectie.

Agüero begon dit seizoen door blessures pas in drie wedstrijden voor ManCity. In de afgelopen wedstrijden viel hij enkele keren in. Het meespelen van de Argentijn in de komende wedstrijden van City tegen Brighton & Hove Albion en Crystal Palace in de Premier League is onzeker.

Chelsea wint, Leeds hard onderuit

Bij Chelsea - dat vorig seizoen in de finale van Arsenal verloor - had Hakim Ziyech een basisplaats, evenals Timo Werner en Kai Havertz. Ziyech werd halverwege de tweede helft gewisseld. Het stond toen al 3-0, door doelpunten van Mason Mount, Werner en Callum Hudson-Odoi. Havertz maakte er vlak voor tijd nog 4-0 van.

Leeds United ging met liefst 3-0 onderuit bij de kleine club uit het zuiden van Engeland. De Nederlander Pascal Struijk werd in de rust gewisseld, toen de stand nog 0-0 was.