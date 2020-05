Flamboyante oud-Feyenoorder Attila Ladinsky (70) overleden

De toenmalige trainer Ernst Happel haalde hem als de opvolger van linksbuiten Coen Moulijn naar De Kuip, maar Ladinsky belandde al snel in de spits waar hij Ove Kindvall moest doen vergeten.

Na tien doelpunten in 25 wedstrijden vertrok de Hongaar met de flamboyante levensstijl naar Anderlecht. Ladinsky werd daar al in zijn eerste seizoen met 22 doelpunten topscorer van de Belgische competitie. De aanvaller speelde vervolgens ook nog voor onder meer Real Betis uit Spanje, KV Kortrijk en de Franse club Valenciennes en Toulouse. Real Betis maakte bekend dat Ladinsky is overleden.