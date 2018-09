WK-gastheer Rusland doet vertrouwen op

Fedor Smolov, Marton Eppel (eigen doel) en Dmitri Poloz maakten de doelpunten. Rusland is als gastheer zeker van deelname aan het WK en speelt tot die tijd alleen oefenwedstrijden. Ook doet het land deze maand mee aan de Confederations Cup, het voorbereidingstoernooi dat altijd een jaar voor de start van het WK wordt georganiseerd.

Hongarije, dat tegen de Russen met veel nieuwelingen aantrad, speelt vrijdag in de WK-kwalificatie tegen Andorra. Deelname aan het WK is ver weg voor de Hongaren, die in hun poule derde staan op ruime achterstand van Zwitserland en Portugal.