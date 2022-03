Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bull lijkt goede stap voorwaarts te hebben gezet, maar wereldkampioen blijft op hoede Max Verstappen: ’Als we volgende week maar lachen’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Met een blikje energydrink in de hand vond een zichtbaar ontspannen Max Verstappen het geen enkele probleem om in de winderige paddock van het Bahrain International Circuit in Jip-en-Janneke-taal nog even uit te leggen wat porpoising (stuiterende auto’s) nou precies inhoudt. Misschien juist ook wel omdat Red Bull Racing het grondeffect al aardig onder controle lijkt te hebben en de Nederlander er op de baan naar eigen zeggen weinig hinder van ondervindt.