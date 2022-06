VIDEO Prochazka grijpt titel na onwerkelijk titelgevecht in UFC

Vrijwel alles was onwerkelijk aan het gevecht dat plaatsvond in Singapore. Allereerst was het voor Prochazka pas zijn derde gevecht in de UFC. Zelden kreeg iemand op het allerhoogste niveau sneller dan Prochazka een kans op eremetaal.

Ook het leeftijdsverschil was uitzonderlijk groot. In de octagon waren Prochazka en Texeira echter vrij gelijkwaardig aan elkaar. De kampioen geldt als een jiu-jitsu-specalist en is in het bezit van een zwarte band. Dankzij zijn kwaliteiten op de grond was Texeira de dominantere factor in de eerste drie ronden, al bleef Prochazka gevaarlijk.

Aan het einde van de tweede hielp Texeira de uitdager met een scherpe elleboog aan een stevig bloedende vleeswond boven het oog. Het gevecht ging letterlijk op en neer. Het ene moment lagen de twee op de grond met elkaar te stoeien, even later vlogen de voeten en vuisten weer door de lucht.

Vanwege de vele lichaamstoten tegen zijn lijf, kwam Texeira in de slotfase overduidelijk wat energie tekort, iets wat hij na afloop ook erkende. Toch leek hij tegen zijn veel jongeren tegenstander de overwinning uit het vuur te slepen, iets wat gezien zijn (voor vechters) pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk bijzonder was.

Opvallend was dat in de laatste twee ronden de rollen, op technisch vlak, volledig omgedraaid waren. Texeira was staand een stuk scherper dan Prochazka en sloeg zijn opponent de hele kooi door. Toch koos hij ervoor om het gevecht horizontaal te maken. Hij leek ervoor te kiezen om de zege op professionele wijze, als grondspecialist, naar zich toetrekken. Het bleek een cruciale fout. Prochazka profiteerde met nog veertig seconden op de klok van een technisch foutje, slingerde zijn armen om de nek van Texeira en liet de kampioen, die inmiddels zeker leek van titelprolongatie, met nog een halve minuut te gaan afkloppen met een verwurging.

Net als tijdens hun veldslag, waar de twee elkaar voor het ingaan van de slotronde knuffelden als teken van respect, was de waardering na afloop groot. Prochazka: ,,Het was oorlog vandaag. Glover is een echte strijder.”

Texeira, die in oktober de titel greep na een overwinning op Jan Blachowicz, kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek in Singapore. ,,Jiri is gewoon heel sterk. Ik heb echt alles gegeven. Ik zeg het vaker: ik leef met een zwaar in mijn handen en zal sterven met een zwaard in mijn handen. Of ik doorga? Zag ik er vandaag oud uit in de kooi? Nee? Nou, dan blijf ik vechten.” Het leidde tot gejuich bij de fans, die sowieso de grote winnaars waren.

Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko (34) verdedigde eerder op de avond met succes haar vlieggewichttitel. De kampioene had het echter niet makkelijk tegen de 28-jarige Taila Santos. Na vijf ronden wezen twee juryleden haar als winnaar aan. Een derde vond dat de partij onbeslist was geëindigd.

Zhang Weili

Zhang Weili (32) won voor de tweede keer van de 34-jarige Poolse Joanna Jedrzejczyk. In de tweede ronde schakelde de Chinese de voormalig strogewichtkampioen uit met een spectaculaire draaiende stoot, een zogeheten spinning backfist. Jedrzejczyk, die in het verleden werd getraind door K-1-legende Ernesto Hoost, maakte na de partij bekend met pensioen te gaan.

Bron: +discovery