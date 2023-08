Ajax-trainer Maurice Steijn over aankopen: ’Het moet blijken of de puzzel in elkaar valt’

Trainer Maurice Steijn wilde desgevraagd ingaan op dit aankoopbeleid, de nieuwe spelers en het perspectief voor de spelers uit de Ajax-opleiding. De Amsterdammers zijn in ieder geval nog niet klaar op de transfermarkt, zo liet Steijn zich ontvallen. „Er gaat nog wel iets gebeuren”, verwacht de hoofdcoach. „Voor welke positie? Dat vind ik niet netjes om te zeggen.”

Tijdens het trainingskamp in Duitsland zei je op Nederlanders en spelers met het Ajax-dna te rekenen. Wanneer worden die aangetrokken?

„Nou, ik hoop dat er een aantal bijzitten van de spelers die gekomen zijn, dat ze wel echt het Ajax-dna bezitten. Dat denk ik wel. Uiteindelijk moet altijd blijken of de puzzel in elkaar valt. We hebben met elkaar gezeten, aan welke voorwaarden moet een speler met Ajax-dna dan aan voldoen? Individuele kwaliteiten, stukje bravoure, vooruit verdedigen, spelen voor de winst. Ik denk dat we wel enkele spelers hebben gehaald die dit bezitten.”

Welke van de tien(!) aankopen komen rechtstreeks uit jouw koker?

Aan de voorkant hebben wij met de staf gezeten om te kijken welke positities we wilden versterken. Kudus, Timber, Tadic, Alvarez; die posities hebben we aangegeven. Sven (Mislintat, red) kwam vervolgens met zijn scouts met namen en bekende lijstjes. Zo is het gegaan. We hebben wat namen genoemd, maar weet je niet of die haalbaar waren, of naar Ajax wilden. Die hebben we ook neergelegd. Uiteindelijk zijn er andere keuzes gemaakt, hoeft niet per se goed of slecht te zijn. Dat is de taak van de technisch directeur.”

Had je achteraf bezien niet liever vier of vijf gevestigde namen zien komen in plaats van negen of tien spelers die nog geen indrukwekkend trackrecord hebben?

„Ja, dan kom je in dezelfde discussie of dat dan haalbaar was. Gevestigde namen zijn voor een trainer altijd lekker, maar aan de andere kant heb je ook de jongere jongens met het Ajax-dna. Maar ik denk dat er dus bij deze nieuwe spelers - neem de driehoek Tahirovic, Sutalo, Avila - zij zijn nog niet zo oud, maar ik denk dat dit goede namen en gevestigde spelers zijn.”

Hoe graag had jij Thiago Almada zien komen?

„Dat is een naam die veel is voorbijgekomen in de pers en wij hebben hem ook aan het werk gezien. Het is een geweldige speler, een typische Ajax-speler. Wij hebben voor een ander type gekozen en andere positie, waar we ook blij mee zijn. Maar hij had hier niet misstaan, laat ik het zo zeggen.”

Wat is het perspectief voor spelers uit de Ajax-opleiding als er een karrenvracht nieuwelingen komt? En snap je dat Fitz-Jim en Misehouy niet willen bijtekenen?

„Dat ze niet willen bijtekenen vind ik aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Silvano Vos en zijn perspectief is goed. Ik heb met hem gesproken en hij wil echt slagen bij Ajax, maar is op dit moment nog niet klaar voor Ajax 1. Als er nood aan de man is gooien we ’m er natuurlijk wel in. Maar met de huidige concurrentie op het middenveld is het lastig voor hem. Hij is net 18 jaar. Vanuit het meetrainen met de selectie kunnen we ook beter zien wat zijn positie is. Is het een ’6’, een ’8’ of een ’2’? Hij ging in ieder geval mijn kantoor uit met een big smile.”

Zieke Berghuis twijfelgeval

Steijn weet nog niet of hij donderdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Ludogorets een beroep kan doen op Steven Berghuis. „Hij is ziek en heeft nog koorts”, zei de coach op zijn laatste persconferentie voor de return in de play-offs van de Europa League. „Maar toch hoop ik nog dat hij morgen aansluit.”

Berghuis zit een schorsing van drie duels uit in de Eredivisie. „Daarom is het belangrijk voor hem dat hij Europees kan spelen”, zei Steijn die in het tweede duel met Ludogorets nog niet kan beschikken over de aangetrokken Chuba Akpom, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Georges Mikautadze. Zij kunnen zondag tegen Fortuna Sittard wel debuteren.

Brian Brobbey is ook weer fit. Hij liet zich vorige week in de rust van het uitduel met Ludogorets met spierklachten vervangen. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-1 tijdens het thuisduel met de Bulgaren. Toch eist trainer Steijn scherpte. „Niet alleen vanwege de uitslag”, zei hij. „Als je scherp bent, dan loop je ook minder snel blessures op. Ik vond vorige week het verschil met de eerste en tweede helft te groot. Dat kan te maken hebben met die voorsprong van 4-0 die we hadden. Maar we gaven in de tweede helft 100 passes minder dan voor rust. Dat hebben we de spelers laten zien. En onze doelman Jay Gorter moest ook nog twee moeilijke reddingen verrichten. Het verval was te groot.”