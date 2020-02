’Nu is het eigenlijk alleen nog maar mooier om tegen Ajax te spelen’

Urby Emanuelson wordt in de kappersstoel optimaal geprepareerd voor FC Utrecht-Ajax zondag. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - „Ryan Babel komt straks ook nog”, vertelt kapper Lenny Macnack als Urby Emanuelson na zijn knipbeurt de deur uitloopt van kapperszaak PuMa in de Amsterdamse Pijp. De Amsterdammer in Utrechtse dienst, in zijn jonge jaren bekend om zijn vrolijk dansende rasta’s, wil er strak bijlopen in wat op voorhand een bijzondere editie van FC Utrecht-Ajax kan worden voor hem. „Misschien is het wel mijn laatste wedstrijd tegen Ajax. Ik weet voor mezelf dat ik na dit seizoen door wil gaan als voetballer, maar het zou kunnen dat dat wel ergens anders is.”