Opmerkelijk: journalist afgekapt na vragen over geaardheid in Marokkaanse voetbalploeg

Hij vroeg aan bondscoach Reynald Pedros van Marokko en aanvoerder Ghizlane Chebbak of er homoseksuele spelers in het team zitten. Volgens The Athletic kwam een official van de wereldbond FIFA tussenbeide om de vragen hierover te stoppen. Marokkaanse vertegenwoordigers van de media reageerden „hoorbaar onthutst.”

Strafbaar

Marokko is het eerste Arabische land dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK voor vrouwen. Homoseksualiteit is er strafbaar. Verdediger Nouhaila Benzina zal de eerste speelster zijn die een hijab draagt op een WK voor vrouwen. „We zijn vereerd om als eerste Arabische land deel te nemen aan het WK voor vrouwen”, zei aanvoerder Chebbak. „We voelen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om een goed imago uit te stralen en te laten zien wat het Marokkaanse voetbalteam heeft bereikt door zich te kwalificeren voor het WK.”

Marokko speelt maandag in Melbourne tegen Duitsland.