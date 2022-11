Cillessen gewoon onder de lat bij NEC: ’Kan zich ook normaal gedragen als hij geen eerste keeper is’

,,Je laat hem zijn teleurstelling eerst zelf verwerken”, blikte trainer Rogier Meijer van NEC nog even terug op die bewogen vrijdagochtend. ,,In de kleedkamer heb ik het woord genomen. Iedereen bij NEC ging ervan uit dat hij naar het WK zou gaan. Hij wilde zelf trainen. Dat hij niet zou spelen tegen RKC is geen moment besproken. Hij wilde zelf ook heel graag.”

Bekijk ook: Affaire rond alimentatie kind en houding in spelersgroep lijken Cillessen te nekken

Meijer was wel verbaasd over de beslissing van bondscoach Louis van Gaal. ,,Als ik kijk naar de keeperskwaliteiten, dan is Cillessen de beste keeper van Nederland. Als zijn gedrag in de groep de reden zou zijn, had Van Gaal hem apart kunnen nemen. Als hij Cillessen had uitgelegd dat hij niet de eerste keeper zou zijn, had hij zich zeker normaal gedragen. Ik denk niet dat vorm de reden is. Dat is zo’n rekbaar begrip.”

Vaessen verslaapt zich

Niet alle Nederlandse keepers beleefden onrustige nachten. Etienne Vaessen, de doelman van RKC Waalwijk, had zich verslapen en arriveerde twintig minuten te laat op de club. Voor trainer Joseph Oosting was dat aanleiding genoeg om de Bredanaar te schrappen uit zijn basisopstelling en hem te verwijderen uit de selectie. ,,Op een wedstrijddag moet je de focus hebben. Als je je verslaapt heb je die niet”, zei Oosting, die pas maandag de uitleg van Vaessen wil horen.

Oosting posteerde Joel Pereira, die in het verleden nog wat minuten sprokkelde in cuptoernooien voor Manchester United, onder de lat. Pereira was dit seizoen alleen nog actief bij het verloren bekerduel met De Treffers.