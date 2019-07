’Gasly ligt te woelen in zijn bed’

In Oostenrijk, waar Verstappen spectaculair triomfeerde, werd Gasly op een ronde gezet door zijn teamgenoot van Red Bull Racing. „Ik denk dat hij ligt te woelen in zijn bed. Natuurlijk werd hij op een ronde gezet, maar hij had ook een auto die veel minder was, in ieder geval niet met de nieuwe updates”, zegt voormalig coureur Michael Bleekemolen.

Bekijk ook: Verstappen richt vizier op de toekomst

De jonge Fransman kwam in Oostenrijk niet verder dan de zevende plek. „Max was natuurlijk supergoed in Oostenrijk. Dan komt alles bij elkaar. Een ronde zal het deze keer niet zijn. We weten dat Gasly iets trager zal zijn. Hij zal net het niveau van Max hebben, maar hij moet wel een beetje in de buurt komen. Anders komt het niet goed.”

Bekijk hieronder het hele gesprek met Bleekemolen, die ook ingaat op een aantal doodsbedreigingen dat hij ontving na uitspraken over Mercedes: