Geen tweede medaille voor handboogschutster Gabriela Schloesser

Schloesser (27) had in de eerste ronde al een shoot-off nodig gehad om de Russin Svetlana Gomboejeva te verslaan. Het werd 6-5, omdat Schloesser de pijl in de 9 schoot en haar opponente in de 8. Op het winderige Yumenoshima Park was de geboren Mexicaanse, die is getrouwd met Limburger Mike Schloesser, kansloos tegen Barbelin. Schloesser wist alleen haar laatste pijl van het toernooi in de 10 te schieten. Daar stonden teveel afzwaaiers tegenover, onder meer twee keer een 5.

Steve Wijler in actie. Ⓒ EPA

Steve Wijler

Schloesser veroverde zaterdag met Steve Wijler zilver in de gemengde landenwedstrijd. Hij is nog wel actief in het het individuele toernooi op de Olympische Spelen. De 24-jarige Limburger versloeg de 53-jarige Pool Naploszek Slawomir met 6-4 (27-24 28-27 27-28 28-28 27-27). Wijler debuteert op de Spelen, de Pool was er al bij op de Spelen van Barcelona in 1992.

Wijler was in de voorronde als zesde geëindigd. Hij schoot in de zogeheten rankingsronde meer punten bij elkaar dan Sjef van den Berg en Gijs Broeksma en mocht daarom met Gabriela Schloesser meedoen aan de gemengde landenwedstrijd.

In de landenwedstrijd voor mannen eindigden Wijler, Van den Berg en Broeksma als vierde. Van den Berg en Broeksma werden individueel woensdag uitgeschakeld.

Wijler neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Ilfat Abdullin uit Kazachstan.