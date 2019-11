Vijfde ontslag voor ex-kroonprins van het trainersgilde

Het bleek geen goed huwelijk tussen Robert Maaskant en VVV- Venlo. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Na dertien speelronden is er alweer een einde gekomen aan het trainersavontuur van herintreder Robert Maaskant bij VVV-Venlo. De nummer voorlaatst in de Eredivisie besloot per direct afscheid te nemen van de trainer na de 6-1 nederlaag tegen Heracles Almelo. De pandoering in Twente betekende de zevende opeenvolgende nederlaag voor VVV in de Eredivisie, terwijl de Limburgers tussendoor ook nog in de KNVB-beker werden uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster.