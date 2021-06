Moeten Novak Djokovic en Rafael Nadal zich al zorgen maken?

De ook pas 19-jarige Jannik Sinner zal zijn hele hebben en houwen in de strijd gooien tegen gravelkoning Rafael Nadal. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Roland Garros is tot nu toe een droomtoernooi voor de Italiaanse mannen. Matteo Berrettini is door het terugtrekken van Roger Federer al zeker van een plek in de kwartfinales. De tieners Lorenzo Musetti en Jannik Sinner willen graag in het spoor van hun landgenoot treden, maar moeten dan wel het schier onmogelijke bewerkstelligen: vandaag winnen van respectievelijk Novak Djokovic en Rafael Nadal.