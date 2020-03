Champions League: Titelverdediger Liverpool uitgeschakeld

The Reds weten hoe het is om een in Spanje opgelopen achterstand in eigen huis goed te maken. In de halve finale van de Champions League van vorig seizoen werd het op Anfield 4-0 tegen FC Barcelona. Eerder in Camp Nou werd het toen 3-0 voor de Catalanen.

Statistisch gezien leek een soortgelijke stunt een stuk minder lastig. In plaats van drie goals goed te maken had Liverpool er nu genoeg aan één, na de 1-0 nederlaag in het Wanda Metropolitano.

Wijnaldum

Direct na het eerste fluitsignaal werd Atlético gevaarlijk, in de persoon van Diego Costa. De Spanjaard schoot naast en dat was niet het enige wapenfeit van Atlético. Toch was het vooral Liverpool dat de klok sloeg. De thuisploeg speelde vol op de aanval, maar kreeg telkens te maken met Jan Oblak en een metershoge Madrileense muur. Deze werd op slag van rust geslecht door Georginio Wijnaldum. De Oranje-international stond vogelvrij en kopte een op maat gegeven voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain perfect in de hoek en liet Oblak kansloos.

Georginio Wijnaldum torent boven iedereen uit en kopt Liverpool op voorsprong. Ⓒ REUTERS

Met de 1-0 voorsprong kon Liverpool opgelucht de kleedkamers opzoeken. Maar met die tussenstand was de titelverdediger er nog niet. Zoeken naar goals werd dus ook na rust het devies voor de formatie van Jürgen Klopp. Liverpool kreeg echter herhaaldelijk met hetzelfde probleem te maken: Oblak. De Sloveen hield Altético met katachtige reddingen op de been.

Schrik

Naarmate het eindsignaal naderde, zocht Liverpool steeds meer naar de beslissende 2-0. Af en toe zodanig, dat het de rode loper uitlegde voor Atlético. In de counter kregen de Spanjaarden enkele mogelijkheden om weer langszij te komen, maar zonder resultaat.

Atlético-doelman Jan Oblak was Liverpool vaak een doorn in het oog. Ⓒ AFP

Even sloegen alle Spaanse harten op hol toen Saúl Niguez in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Dit deed hij echter vanuit buitenspelpositie. Het bleef bij 1-0, dus werd het verlengen op Anfield.

Verlenging

Binnen een mum van tijd stond Liverpool op 2-0. Roberto Firmino promoveerde een voorzet van Wijnaldum tot assist. Eerst mikte de Braziliaan nog op de paal, maar in de rebound was Firmino er als de kippen bij om de bal in het doel te tikken.

Anfield stond op zijn kop, maar extase maakte al snel plaats voor teleurstelling. Marcos Llorente strafte een fout van Liverpool-doelman Adrian genadeloos af en schoot fraai de 2-1 binnen, wat genoeg was voor Atlético om zich te plaatsen voor de laatste acht.

Marcos Llorente dompelt Liverpool met twee treffers in rouw. Ⓒ AFP

Bij Liverpool was er nog altijd hoop, maar die werd enkele minuten later aan diggelen geschoten. Opnieuw was het Llorente die met een droge knal het net wist te vinden. Het werd nog erger voor The Reds, toen Alvaro Morato ook nog eens doelpunt voor zijn rekening nam. Zo eindigde een enerverende Champions League-avond in 2-3 en is titelverdediger Liverpool uitgeschakeld in het miljardenbal.