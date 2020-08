Maar liefst 20.000 fans mogen aanwezig zijn bij Europese Supercup

Vorig week nog werden de Champions League en de Europa League afgewerkt achter gesloten deuren. Vooralsnog blijft dat ook de regel bij de komende internationale wedstrijden. Het toelaten van fans bij de Supercup is een uitzondering.

Het betreft, zo zegt de UEFA, een pilot. „Hoewel we blij zijn dat we de afgelopen maanden weer hebben kunnen voetballen, is het jammer dat dit zonder fans gebeurt. In nauwe samenwerking met de Hongaarse autoriteiten gaan we nu kijken of het toelaten van supporters bij dit duel binnen alle protocollen past, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat.”

De wedstrijd om de Supercup, tussen de winnaar van de Champions League (Bayern) en de Europa League (Sevilla), geldt als de officiële opening van het internationale voetbalseizoen.

Bundesliga

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München wil dat er straks ook weer publiek in de stadions zit bij de Bundesliga-duels. „Maar we zijn niet naïef en begrijpen dat zoiets slechts in beperkte mate kan.”

De politiek is, in verband met de bestrijding van het coronavirus, vooralsnog terughoudend. „Dat begrijp ik”, zegt de topman van de winnaar van de Champions League. „Als we 15 tot 20 procent van onze capaciteit mogen gebruiken, zou dat voorlopig mooi zijn. Ik denk dat we in staat zijn dat op een verantwoorde manier te doen.”

Bayern won het afgelopen seizoen drie hoofdprijzen voor lege tribunes. Rummenigge: „Het is ongelooflijk belangrijk dat er iets van de gebruikelijke sfeer en emotie terugkomt rond het veld. Op dit moment is de echte cultuur van het voetbal er niet. Dat is heel jammer, hoe begrijpelijk ook. We willen heel graag met de politiek in overleg om hier stapsgewijs verandering in te brengen. We hebben er alle vertrouwen in dat de fans ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen.”