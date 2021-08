Valentino Rossi (42) kondigt afscheid als motorcoureur aan

De charismatische Rossi deed zijn aankondiging donderdag tijdens een speciale persconferentie op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Stiermarken wordt gereden.

De 42-jarige Italiaan, bijgenaamd The Doctor, is sinds 2001 actief op het hoogste niveau en werd maar liefst negen keer wereldkampioen, waarvan zeven keer in de belangrijkste klasse. Alleen Giacomo Agostini, die in de jaren zestig en zeventig racete, won meer titels op het hoogste niveau.

Geen enkele coureur stond vaker aan de start van een MotoGP-race. Rossi is met 363 deelnames recordhouder. „Ik heb een lange carrière gehad en veel overwinningen behaald. Enkele zijn onvergetelijk”, aldus Rossi, die tien keer de TT van Assen won. „Dit is een moeilijke beslissing, maar net als in alle andere sporten maken de resultaten het verschil.”

Momenteel is Rossi bezig aan een minder seizoen en bezet hij de negentiende plaats in de WK-stand. „Toen ik aan het seizoen begon, wilde ik eigenlijk doorgaan, maar wel met de gedachte dat de resultaten de doorslag zouden geven. Die resultaten kwamen helaas niet. Ik moet tegen mijn fans zeggen dat ik altijd mijn uiterste best heb gedaan om aan de top te blijven. Ik voel van over de hele wereld ongelooflijke steun, dat maakt me trots.”