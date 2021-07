Mark van Bommel moet nog verder sleutelen aan Vfl Wolfsburg

Een kleine maand voor de start van de Duitse voetbalcompetitie lijkt Van Bommel nog wat werk te moeten verzetten bij zijn nieuwe club. De Nederlander begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen goed met een zege van 2-1 op Erzgebirge Aue, dat in Duitsland op het tweede niveau speelt. Daarna waren Hansa Rostock (3-0) en Holstein Kiel (1-0), beide ook uitkomend in de tweede Bundesliga, te sterk voor Wolfsburg.

„Het resultaat is natuurlijk niet mooi want het liefst win je altijd”, aldus Van Bommel na de nederlaag tegen Lyon. „Maar ik denk niet dat we slecht speelden. Soms speelden we zoals ik het graag wil zien, maar dat gold natuurlijk niet voor de hele wedstrijd. We maakten te veel individuele fouten, daarom kregen we vier goals tegen. Maar fysiek worden we steeds beter en daar moeten we in het trainingskamp op voortbouwen.”

Wolfsburg speelt over drie weken in het Duitse bekertoernooi tegen Preussen Münster. Een week later is de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen VfL Bochum.