Van Rijthoven trots na bizarre comeback: ’Anderen hadden de handdoek gegooid’

Door Tijmen Lensink

Tim van Rijthoven schreeuwt het uit van vreugde na zijn ontsnapping tegen de Chinees Zhizhen Zhang. Ⓒ ORANGE PICTURES

NEW YORK - Opgeven ontbreekt in het woordenboek van Tim van Rijthoven. Hij deed het niet in de afgelopen zes jaar toen blessures en mentale strubbelingen hem meer dan eens tot wanhoop dreven, en ook maandag in New York niet. De 25-jarige Nederlander realiseerde een ongelooflijke comeback tijdens de eerste ronde van de US Open. Toen het einde leek te naderen tegen Zhizhen Zhang neutraliseerde hij zeven wedstrijdpunten: 3-6, 6-7 (4), 7-6 (9), 6-1 en 6-4.