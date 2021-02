Assistent-trainer Marino Pusic per direct weg bij AZ

Volgens AZ is Pusic ’in goed overleg’ op non-actief gesteld. Afgelopen week heeft hij de clubleiding laten weten volgend seizoen naar Feyenoord te vertrekken. Kenneth Goudmijn neemt de taken van Pusic tot het einde van het seizoen over.

Bijna twee maanden geleden besloot AZ trainer Arne Slot te ontslaan omdat hij gesprekken had gevoerd met Feyenoord, waar hij na dit seizoen aan de slag gaat als hoofdtrainer.

AZ staat vijfde in de Eredivisie. Zondag verloren de Alkmaarders thuis met 3-0 van Ajax. Na dat duel liet Jansen in het midden of hij nog langer zou samenwerken met Pusic. "Hij heeft komende week een gesprek met de directie. Of ik hem wil houden? We hebben afgesproken om tot het gesprek van komende week nergens op te reageren", zei Jansen.

Komende zaterdag speelt AZ uit tegen FC Emmen.