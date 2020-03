’Zo’n speler mag Manchester United niet laten glippen’

Bij de club uit het Ruhrgebied is de van Red Bull Salzburg overgekomen Haaland een ware sensatie. „Je kan spelers als hij niet door het net laten glippen”, zegt de 52-jarige voormalig international van Engeland. Ince speelde van 1989 tot en met 1995 uit voor United. Vervolgens speelde de oud-middenvelder onder meer nog voor Internazionale en Liverpool.

Haaland kostte Dortmund 17 miljoen euro. Bij de Bundesliga-club maakte de door Molde opgeleide aanvaller al twaalf doelpunten in dertien duels. „Als United het gat met Liverpool wil dichten heeft de club een spits nodig van wereldklasse. Ze hadden de kans om Haaland binnen te slepen. Hij is erg goed en kan zich bovendien nog verbeteren.”

Solskjaer kon Haaland niet overtuigen

Volgens The Daily Mail sprak manager Ole Gunnar Solskjaer uitgebreid met Haaland op Old Trafford, maar kon hij zijn landgenoot niet overtuigen. Een enorme tegenvaller voor United. Solskjaer en Haaland kenden elkaar namelijk nog van Molde. „Het was erg teleurstellend dat ze hebben niet hebben binnengesleept. Ze hebben een spits nodig die 20 tot 25 goals per seizoen maakt”, vindt Ince.

United mist stootkracht door het vertrek van de Belgische topspits Romelu Lukaku naar Internazionale. Bovendien is de makkelijk scorende Marcus Rashford geblesseerd. Manchester United staat vijfde in de Premier League, met een karrenvracht punten minder dan koploper Liverpool. Wel heeft de club nog kans op winst in de Europa League