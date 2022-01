Clash Tyson Fury met Francis Ngannou in aantocht? ’Desnoods in een telefooncel’

Door onze Telesportredactie

Tyson Fury. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het heeft er alle schijn van dat bokskampioen Tyson Fury (WBC) en Francis Ngannou (UFC) in de nabije toekomst met elkaar in gevecht gaan. De flirt op social media is immers overduidelijk tussen beiden. De vraag is vooral volgens welke regels de boksgiganten elkaar dan zullen treffen.