Daley Sinkgraven in voorselectie Nederlands elftal

Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen) behoort voor de eerste keer tot de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) zitten erbij. Op 6 november maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend.

Nederland en Spanje treffen elkaar woensdag 11 november in de Johan Cruijff ArenA. Op zondag 15 november is Bosnië en Herzegovina in Amsterdam Oranjes tegenstander. Nederland sluit woensdag 18 november de UEFA Nations League af met een uitwedstrijd tegen Polen.

Voorselectie Oranje:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Tim Krul (Norwich City), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Owen Wijndal (AZ).