PSV nog met Drommel onder de lat tegen NEC, kopzorgen over defensie

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft de nodige kopzorgen over zijn defensie. Armando Obispo heeft vanwege een knieblessure wellicht al zijn laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld, terwijl Jarrad Branthwaite ook nog niet inzetbaar is. De Engelsman viel geblesseerd uit tegen Vitesse en traint nog individueel. Door de absentie van beide verdedigers lijkt Olivier Boscagli voor het eerst na zijn kruisbandblessure weer in de basis te beginnen.

,,Boscagli maakt een goede indruk. De oefenwedstrijd tegen Anderlecht was een goede negentig minuten voor hem. En hij heeft met Jong gespeeld in de Premier League International Cup. Hij doet alles mee en komt steeds meer op zijn oude niveau”, aldus Van Nistelrooy. Behalve Obispo en Branthwaite ontbreekt ook nog altijd Mauro Junior bij PSV.

Viertal weer inzetbaar

Daar staat tegenover dat Anwar El Ghazi, die geblesseerd uitviel tegen Vitesse, Thorgan Hazard, die tegen Vitesse alweer kort inviel na een spierblessure, en de van een langdurige blessure teruggekeerde Savio weer volledig inzetbaar zijn. Dat geldt ook voor Joey Veerman, die ziek moest afhaken bij het Nederlands elftal.

Ibrahim Sangaré heeft vrijdagochtend niet getraind, maar is wel inzetbaar tegen NEC. ,,Sangaré is vanochtend om zes uur geland met de nachtvlucht uit Ivoorkust. Hij moest afreizen vanaf de Comoren. Ik heb even gegoogled waar het ligt. Dat is een hele airmilespaarder. Die pakt even zijn rust”, aldus Van Nistelrooy, die de optie openhoudt, dat hij Sangaré tegen NEC op de bank laat beginnen