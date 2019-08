’Grensrechters in toekomst vervangen door robots’

Dat meldt het Engelse medium The Mirror, die de informatie van een interne bron heeft gekregen.

Het zal het einde kunnen betekenen voor grensrechters, aangezien er - volgens de bron - „een speciaal departement is opgericht om te kijken in hoeverre technologie voetbal een stap verder kan helpen.”

Daarbij zal er nadrukkelijk gekeken worden naar de rol van grensrechters. Die grensrechters hebben sinds de komst van de VAR al een minder drukkende rol gekregen. Mocht namelijk een van de assistent-arbiters de fout in gaan - bijvoorbeeld: buitenspel over het hoofd zien, waarna een doelpunt valt - dan grijpt de VAR in om deze onjuiste beslissing te corrigeren.

„In de toekomst is de kans aannemelijk dat de grensrechter niet meer op de voetbalvelden te zien is en dat er direct geschakeld wordt naar speciale camera’s en robots”, aldus de bron, wiens naam door The Mirror niet wordt genoemd.