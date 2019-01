Van Dijk: 'Salah? Nee, ík ben de snelste'

Wijnaldum en Van Dijk hebben nooit in één team gespeeld met Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar ze weten inmiddels hoe het voelt om een speler van die klasse en grootheid aan je zijde te hebben. Het spel van Liverpool was betoverend en dat gold ook voor de acties en goals van de pas 25-jarige Salah.

Dit is toch Messi-achtig?

Van Dijk: "Ja, zeker. Als je ziet wat hij kan in het veld, in wedstrijden op het allerhoogste niveau. Het is eigenlijk niet normaal. Hij doet het gewoon. Daarnaast werkt hij hard en is hij een uitstekende persoonlijkheid."

Wijnaldum: "Je bent in de wedstrijd en je denkt: ik moet hem zoveel mogelijk voeden. Hij is de man in vorm, hij moet zoveel mogelijk de bal hebben. Daarvoor moeten anderen in ons team, ook ik, alles over hebben. Wij moeten de ruimte creëren voor Mo. Dat lukt ook. En dan doet hij z’n ding. Het is een feest om met hem te spelen."

Op welk moment had je dit seizoen door dat hij op een niveau boven de anderen is beland?

Wijnaldum: "Je ziet het op de training aan het begin van het seizoen al ontstaan. Hij was niet direct al top, hij groeide in het seizoen. Na zijn transfer van AS Roma naar ons voelde hij zich snel thuis in het team en met ons aanvallende voetbal zag ik zijn zelfvertrouwen groeien. Gedurende het seizoen werd hij steeds beter."

Van Dijk: "Hij is natuurlijk bij een prachtige club terechtgekomen, waar iedereen je waardeert. De verwachtingen zijn hier hoog, dat ervaar ik zelf ook. Maar wij praten niet over druk. Je moet presteren, om de paar dagen, het hele jaar door. Mo is gekozen tot speler van het jaar in Engeland, hij is topscorer en hij blijft doorgaan. De trainer geeft aan hoe hij wil dat we spelen en wij vullen dat in."

Is Salah ook de snelste man bij Liverpool in de selectie?

Van Dijk: "Nee, dat ben ik…” Als het even twee seconde stil blijft, schatert de verdediger het uit. „Nee, nee, een dolletje. Ik weet het eigenlijk niet. Eerlijk gezegd doen we niet zoveel sprinttesten op de training. Kijk naar het programma, hè? We weten wel dat hij ongelooflijk snel is, maar we hebben nog een paar heel rappe jongens."

Wijnaldum: "Vooral voorin. Je ziet dat wij levensgevaarlijk zijn als we eruit komen. Het mooie is dat de tegenstander, zoals AS Roma, zo op Mo is gefixeerd dat er ruimte ontstaat voor Sadio Mané en Firmino. Die profiteren daarvan. Sadio kreeg drie grote kansen in de eerste helft. En als Roma dan op de andere twee let, duikt Mo weer de ruimte in."