Jumbo-Visma vist met Hema naar hoger budget

Dat laat algemeen directeur Richard Plugge weten. „We zitten met elkaar om de tafel en we zouden het erg toejuichen als het lukt. Voor ons is de Hema een fantastisch merk dat bij onze wieler- en schaatsploeg past. Zeker ook omdat het bedrijf graag meer naamsbekendheid wil in landen als Frankrijk en Spanje.”

Eerder werd bekend dat Jumbo Supermarkten en Hema een commerciële samenwerking aangaan in België en Nederland, die onderhandelingen worden overigens los gevoerd van de gesprekken over sponsorgelden.

Een overeenkomst met de Hema zou het budget van de wieler- en schaatsploeg dus nog verder omhoog krikken. Met de komst van Tom Dumoulin in 2020 is het budget van de wielerploeg al eerder opgetrokken in de richting van de twintig miljoen euro.