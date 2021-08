Mercedes ziet Red Bull als favoriet voor Formule 1-titel: ’Ze zijn sneller’

Voorafgaand aan de zomerpauze slaagden Hamilton en Mercedes er dankzij twee veelbesproken races op Silverstone en de Hungaroring erin om in beide kampioenschappen een achterstand om te buigen in een voorsprong. Desondanks is Wolff er nog steeds van overtuigd - dit roept hij al heel het seizoen - dat Red Bull en Max Verstappen de favoriet voor de titel zijn.

„Red Bull is momenteel op papier iets sneller dan ons”, aldus Wolff tijdens een interview met Bild am Sonntag. „We zullen echter tot het bittere einde strijden. Dat zal ook nodig zijn want de strijd om het kampioenschap zal tot het einde duren.”

Hamilton heeft in het kampioenschap bij de coureurs momenteel een voorsprong van acht punten op Verstappen, terwijl Mercedes bij de constructeurs twaalf punten voorsprong heeft op Red Bull.