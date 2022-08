Quintana trekt zich terug uit Vuelta om Tour-diskwalificatie aan te vechten

De renner van Arkea-Samsic - die in 2016 nog de Vuelta won - werd afgelopen maand zesde in de Ronde van Frankrijk, maar werd daarbij betrapt op het gebruik van Tramadol. Dit middel is niet verboden volgens het Wereldantidopingagentschap (WADA), maar wordt door de wielerbond UCI wel als doping aangemerkt. Zodoende werd Quintana niet geschorst, maar werden zijn resultaten uit de Tour de France hem wel afgenomen.

Quintana maakte woensdag al bekend dat hij zich van geen kwaad bewust was. „Die mededeling kwam als een verrassing”, meldde hij in een verklaring. „Ik ben me totaal niet bewust van het gebruik van deze stof en ik ontken dat ik het tijdens mijn carrière heb gebruikt.”

Bekijk ook: Verboden middel Nairo Quintana vormt volgens UCI serieus gevaar voor sporters

Het seizoen is wat Quintana - die eerder deze week een nieuw contract tekende bij Arkea - betreft nog niet voorbij. Later dit jaar zal hij weer terugkeren op de fiets.

Coronageval bij Quick-Step

Ondertussen heeft ook corona zijn eerste slachtoffer gemaakt in karavaan. Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl, verschijnt daarom niet aan de start. De ploeg met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel is vrijdag een van de belangrijkste kandidaten voor winst in de ploegentijdrit.