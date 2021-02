Elina Svitolina uitgeschakeld door ongeplaatste Jessica Pegula, Barty weet wel te winnen

Met krachtige slagen vanaf het achterveld drong Pegula Svitolina tot verdedigend tennis. De Oekraïense wist zich aanvankelijk geen raad met het afwisselende spel van haar tegenstandster. Na de verloren eerste set leek Svitolina toch een antwoord te hebben gevonden en trok ze de tweede set naar zich toe. Pegula liet zich echter niet van de wijs brengen en rechtte in de derde en beslissende set haar rug.

De 26-jarige dochter van de Amerikaanse miljardair Terry Pegula, eigenaar van americanfootballclub Buffalo Bills, treft in de kwartfinales een landgenote. Jennifer Brady, als 22e geplaatst in Melbourne, was in haar partij in de vierde ronde veel sterker dan de Kroatische Donna Vekic: 6-1 7-5. Vekic werd wel gehinderd door een blessure aan haar rechterbeen.

Barty plaatst zich wel voor kwartfinale

Ashleigh Barty wist zich in tegenstelling tot Svitolina wel te plaatsen voor de kwartfinale. De nummer één van de wereld speelde een sterke wedstrijd tegen de Amerikaanse Shelby Rogers: 6-3 6-4.

Vooral in de eerste set speelde Barty uitstekend tennis. Ze maakte weinig onnodige fouten en serveerde sterk. Een vroege break gaf de Australische dan ook niet meer uit handen en binnen een mum van tijd had ze beslag gelegd op de eerste set.

In de tweede set liep de nummer één van de wereld snel uit naar een 5-2 voorsprong. Het werd nog even spannend toen Barty wat slordiger begon te spelen toen ze voor de wedstrijd serveerde. Shelby kwam terug tot 5-4, maar daarna was het verzet van de Amerikaanse gebroken.

Barty neemt het in de kwartfinale op tegen Karolina Muchova. De Tsjechische schakelde in de achtste finales de Belgische Elise Mertens uit (7-6 (5)7-5). Muchova is de nummer 27 van de wereld.