Max Verstappen bewaart mooie herinneringen aan Hungaroring

„Ik kijk ernaar uit, aangezien Hongarije een erg leuke baan is om op te rijden in auto’s met veel downforce”, liet de 22-jarige Limburger weten. „Het circuit is meer technisch dan in Oostenrijk. Er zijn meer bochten en als je er één niet goed ingaat, dan lig je ook voor de volgende bocht in een verkeerde positie. De afstelling van de auto zal heel belangrijk zijn, zoals altijd. We hebben veel balans nodig, maar zeker ook een auto die in de bochten op de juiste manier reageert. We gaan zien waartoe we in staat zijn.”

Verstappen moest ruim een week geleden tijdens de eerste race in Spielberg uitvallen met mechanische problemen. Afgelopen zondag eindigde hij op hetzelfde circuit in Oostenrijk op de derde plaats, achter de Mercedessen van Hamilton en de Fin Valtteri Bottas.

"Echt een circuit voor coureurs"

Alex Albon, die afgelopen zondag achter ploeggenoot Verstappen als vierde eindigde, racet eveneens graag op de Hungaroring. „Het is echt een circuit voor coureurs, daarom komen we hier graag. De focus zal hier in Hongarije iets meer op de kwalificatie liggen, omdat het op dit circuit minder makkelijk inhalen is dan op de Red Bull Ring. We hebben een paar lessen geleerd van onze eerste twee races en daardoor begrijpen we de auto nu een stuk beter. We kunnen een stap vooruit maken.”