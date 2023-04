Sportzender ESPN: misverstand dat wij over netten in stadion gaan

„We gaan goed analyseren en evalueren hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we hiermee omgaan”, aldus directeur Dennis te Kloese. „Zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren. Want dit is bijzonder schadelijk voor ons als organisatie, voor het imago van onze supporters en voor ons elftal.”

Volgens supporterswebsite 1908.nl heeft Feyenoord na de ongeregeldheden van woensdag de online-verkoop van tickets voor Vak Z, van waaruit van alles op het veld werd gegooid, direct stilgelegd. Een woordvoerder van de club wilde dat niet bevestigen. „Als we nieuws op dat front hebben, dan verschijnt dat vanzelf op onze kanalen.”

Net als bij alle Europese thuiswedstrijden hingen woensdag aan drie van de vier zijdes van het veld hoge netten voor de tribunes. Alleen aan de kant waar de tv-camera’s staan, ontbraken de netten. Dat is ook de kant van Vak Z, de zogeheten parterre-tribunes pal langs het veld.

ESPN: misverstand dat wij over de netten in het stadion gaan

Sportzender ESPN meent dat het „de wereld op zijn kop” is om de zender deels verantwoordelijk te houden voor het gooi-incident op een plek in het stadion waar geen netten hingen vanwege de tv-registratie.

„De clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en de burgemeester voor de ordehandhaving”, legt een woordvoerder van ESPN uit. „Het besluit om op sommige plekken geen netten op te hangen is een beslissing van Feyenoord in samenspraak met de politie. Wij gaan daar niet over. Dit is een misverstand dat uit de wereld moet.”

„Helaas zien we de laatste tijd te veel voorbeelden, zoals bij FC Groningen en PSV, dat het fout gaat met supporters”, aldus de woordvoerder. De zender maakt zich desgevraagd ook af en toe zorgen over de veiligheid van de eigen medewerkers in de stadions. „Natuurlijk maken we ons daar ook zorgen over en daar zijn we ook al langer over in gesprek. Net zoals we over veel andere zaken werkoverleg hebben. De samenwerking met de clubs is goed.”

VVCS: steken laten vallen in aanpak supportersgeweld

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de Nederlandse spelersvakbond VVCS was geschokt toen hij Klaassen met een bebloed hoofd op het veld zag staan, maar hij zag zijn grote vrees wel bewaarheid worden. „Het was na die klap aan Jetro Willems onlangs bij Groningen tegen Heerenveen wachten op een nog erger incident. Het was een kwestie van; wanneer gaat het mis en krijgt een speler vuurwerk naar zijn hoofd of iets anders.”

„We hebben steken laten vallen om dit soort geweld harder aan te pakken. Nu moeten we dit maar weer zien recht te breien, maar het is diep triest wat er gebeurde bij Klaassen. Onacceptabel en schandalig.”

Na het incident met FC Groningen-speler Willems, die aan de zijlijn een klap kreeg van een supporter, kaartte de VVCS al aan dat zulke acties hard bestraft moeten worden. „Die oproep kan ik herhalen. De veiligheid van de spelers moet voorop staan. We moeten toewerken naar een model waarin de slechten hard gestraft worden en geen toegang meer kunnen krijgen tot het stadion. Op papier staan duidelijke afspraken en regels over hoe we dit soort excessen kunnen voorkomen, maar dan moet er wel worden gehandhaafd en opgetreden.”

Levchenko ziet geen oplossing in het weren van supporters. „Dat vind ik nog steeds te gemakkelijk. Er zullen altijd voorvallen plaatsvinden in het voetbal. De sport maakt emoties los bij de supporters en dat mag, maar de grenzen tussen emotie en geweld vervagen steeds meer. Het is niet meer van elkaar te onderscheiden; geweld is steeds vaker de uiting van emotie en dat is niet de juiste weergave van hoe voetbal moet worden beleefd.”

Ook het ophangen van netten heeft niet zijn voorkeur. „Als netten ophangen daadwerkelijk een oplossing is om te voorkomen dat er voorwerpen en vuurwerk op het veld worden gegooid, dan is dat een optie, maar in mijn optiek is dat niet de weg naar een veiliger voetbalklimaat. Ik wijs vaak naar Engeland, waar ze het voetbalgeweld wel slim en effectief hebben aangepakt en waar er bijna geen incidenten meer zijn. Het is zaak dat we de slechten eruit halen en hard straffen.”