Nadeel op transfermarkt

Het seizoen werd afgelopen weekeinde door Ajax en PSV al officieel geopend met de Johan Cruijff Schaal. Die strijd werd met 2-0 gewonnen door regerend landskampioen Ajax. Bij de Amsterdammers zorgden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt voor de grootste uitgaande transfers. Zij werden voor respectievelijk 86 miljoen en 75 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona en Juventus. Ajax-watcher Mike Verweij gaat in de voetbalpodcast dieper in op de laatste transferperikelen bij de club.

Donny van de Beek Ⓒ BSR Agency

„Het enige nadeel voor Ajax is dat transferperiode tot 1 september loopt en Real Madrid trekt steeds harder aan Donny van de Beek. Blijft hij in Amsterdam of gaat hij toch naar Madrid? Dat zal een wereld van verschil maken. Net als het feit of Hakim Ziyech blijft en of David Neres een transfer maakt”, zegt Verweij. Ajax brengt zaterdagavond in de Eredivisie een bezoek aan Vitesse.

Gevaar voor PSV

Ook PSV-volger Robin Jongmans laat vanuit Basel, waar PSV dinsdagavond in de tweede voorronde van de Champions League speelt, zijn licht schijnen over de Eindhovense selectie. De clubleiding zag recent een streep door vijftien miljoen euro voor Gaston Pereiro gezet. De aanvaller is daardoor gewoon weer aan de equipe van trainer Mark vn Bommel toegevoegd. Het vertrek van Luuk de Jong is de meest in het oog springende. Maar ook rond Steven Bergwijn is het nodige te doen.

Steven Bergwijn Ⓒ BSR Agency

„De selectie lijkt op orde, al is er nog steeds het gevaar en daar houdt PSV ook serieus rekening mee dat Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Jorrit Hendrix vertrekken”, stelt PSV-watcher Jongmans. De Brabanders beginnen zaterdag met een uitduel tegen promovendus FC Twente aan de competitie.

Feyenoord in de aanbieding

Verder verklaart Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan de situatie bij Feyenoord, waar Jaap Stam aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach van de Rotterdammers begint. „Tot dusver heeft Feyenoord geshopt met een mandje in de Lidl-supermarkt, allemaal aanbiedingen”, aldus Van der Kraan.

Jaap Stam Ⓒ BSR Agency

„Ik heb ze van de week zien ploeteren, daar krijg je de tranen van in je ogen”, vindt chef voetbal Driessen. „Jaap Stam valt echt niet te benijden als nieuwe trainer van Feyenoord.” De Rotterdammers spelen zondag in de Eredivisie direct een beladen wedstrijd. De derby met Sparta Rotterdam staat namelijk op het programma.

Programma eerste speelronde Eredivisie

Vrijdag 2 augustus

20:00 uur: PEC Zwolle - Willem II

Zaterdag 3 augustus

18:30 uur: FC Emmen - FC Groningen

18:30 uur: Vitesse - Ajax

20:45 uur: FC Twente - PSV

20:45 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk

Zondag 4 augustus

12:15 uur: Heracles Almelo - sc Heerenveen

14:30 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

16:45 uur: ADO Den Haag - FC Utrecht

20:00 uur: AZ - Fortuna Sittard

