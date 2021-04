Bert Konterman keert terug bij de KNVB

In Zeist wordt de huidige trainer van de Eredivisieclub aangesteld als coach van Oranje onder 19. Konterman is sinds februari van dit jaar de interim-trainer van PEC Zwolle.

„De functie van hoofdtrainer bij PEC Zwolle bevalt mij hartstikke goed”, zegt Konterman. „Het doet mij eens te meer beseffen dat ik graag op eigen benen wil staan en dat ik momenteel dus niet de functie van assistent-trainer ambieer. Het aanbod van de KNVB om trainer te worden van Oranje onder 19 vind ik perfect passen in mijn straatje. Het biedt mij een prachtige uitdaging om te werken met de grootste talenten van het land.”

„Het is hartstikke mooi dat Bert in februari bereid was in te stappen om dit seizoen samen met de spelersgroep en staf tot een goed einde te brengen”, zegt technisch manager Mike Willems, die aangeeft begrip te hebben heeft voor de keuze van de coach.

Konterman richt zich nu eerst weer volledig op PEC Zwolle. „We hebben nog vijf belangrijke wedstrijden om voor een zo hoog mogelijke eindklassering te gaan.”