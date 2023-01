Al een derde van Eredivisie-trainers dit seizoen vertrokken

Eind augustus werd Sjors Ultee al na drie competitiewedstrijden ontslagen bij Fortuna Sittard. De Limburgse club stelde de Spanjaard Julio Velázquez aan als opvolger. Ultee is inmiddels aan de slag gegaan bij SC Cambuur, waarbij Henk de Jong eind oktober op doktersadvies besloot te stoppen vanwege gezondheidsredenen.

Thomas Letsch vertrok eind september bij Vitesse. De Duitser ging in eigen land aan de slag bij VfL Bochum en werd in Arnhem opgevolgd door Phillip Cocu. FC Groningen nam in november, toen de Eredivisie werd onderbroken vanwege het WK in Qatar, afscheid van trainer Frank Wormuth. Dennis van der Ree werd in eerste instantie benoemd tot interim-coach, maar al snel besloot de clubleiding dat hij het seizoen mag afmaken. FC Groningen zakte donderdag naar de laatste plaats in de Eredivisie.

Bij FC Utrecht stapte Henk Fraser half december op als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. Fraser had tijdens een training de Duitse aanvaller Amin Younes bij de keel gepakt. Utrecht stelde Michael Silberbauer aan als opvolger.

Ajax wist de laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie niet te winnen en evenaarde tegen Volendam een negatief clubrecord. In 1962, 1964 en 1965 bleef Ajax ook zeven competitieduels op rij zonder zege. De laatste zege van de Amsterdammers in de Eredivisie dateert van 22 oktober bij RKC Waalwijk (1-4). Daarna volgde een nederlaag tegen PSV en een gelijkspel tegen Vitesse, FC Emmen, NEC, FC Twente, Feyenoord en Volendam. Die slechte reeks leidde tot het ontslag van Schreuder.