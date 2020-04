Kickboksscheidsrechter (72) bijna weer uit ziekenhuis

Dat meldt De Gelderlander vrijdag. De 72-jarige Ubeda werd eerder deze week met flinke hoofdpijn opgenomen en er werd gedacht aan een hersenbloeding.

„Mijn vader mag volgende week waarschijnlijk weer naar huis”, laat zijn zoon Perry vrijdag aan de krant weten. „Een operatie is voor zover we nu weten niet nodig. Hij blijft voorlopig nog wel enorm veel hoofdpijn houden.”

De 48-jarige Perry Ubeda verwierf wereldfaam, door als enige ter wereld de wereldtitels te behalen in de vier varianten van het boksen: full-contact boksen, kickboksen, thaiboksen en muaythaiboksen.

Later leidde hij als scheidsrechter dertig jaar lang grote partijen van toppers als Badr Hari en Remy Bonjaski.

Verklaring familie:

Lieve allemaal,

Joop ligt in het ziekenhuis en het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij heeft sinds enkele dagen flinke hoofdpijn en ligt daarom in het ziekenhuis. Hij is bij kennis en gelukkig nooit buiten kennis geweest. Waarschijnlijk heeft hij een bloedinkje in zijn hersenen gehad en morgen (vrijdag, red.) horen de kinderen (dus niet de media!) meer over de behandeling hiervan. Dit kan zijn door middel van medicijnen of opereren. In de media verschijnen nu de heftigste verhalen maar bovenstaande is het geval.