Sven Kramer wil met eigen academie jong en oud weer aan het schaatsen krijgen

„Het is niet zo dat ik me zorgen maak, maar ik wil me nu wel volop gaan inzetten, zodat ik me straks niet wél zorgen moet gaan maken”, zegt Kramer.

Natuurijs

Kramer denkt er al drie jaar uitvoerig over na om iets terug te geven aan het schaatsen. Iets waarmee hij ook echt een verschil kan maken. „Onze sport is cultureel erfgoed in Nederland”, vertelt de 34-jarige Fries. „Decennialang was natuurijs een belangrijke inspiratiebron voor kinderen om de ijzers onder te binden. Zo ben ik als kleine jongen begonnen, maar ook toppers als Ireen Wüst en Kjeld Nuis. Dat was fantastisch, die eerste klappen op krakend natuurijs vergeet je nooit meer.”

Maar Kramer ziet ook - met pijn in zijn hart - dat er door de milde winters van de afgelopen jaren steeds minder kan worden geschaatst op bevroren sloten en meren. Kinderen komen daardoor niet meer direct in aanraking met deze sport en dat heeft consequenties. Kramer: „Daarnaast heeft de jeugd in onze multiculturele samenleving te maken met legio keuzes en verplichtingen. Dat is helaas terug te zien in de ledenaantallen bij clubs en daar moet iets aan gedaan worden. Er moet actie worden ondernomen.”

Sven Kramer en Douwe de Vries zijn gestart met de Sven Kramer Academy waar schaatsles wordt gegeven aan beginnende schaatsers. Ⓒ Stephan Tellier

Dagelijkse leiding bij Douwe de Vries

Zoals hij er vroeger van droomde om de grootste schaatser aller tijden te worden, zo legt hij ook bij zijn nieuwe project de lat hoog. „Uiteindelijk willen we dat ieder kind in Nederland voor zijn of haar twaalfde een keer het plezier van schaatsen heeft ervaren. Maar dat is niet de enige reden. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse kinderen te weinig beweegt? Het gevolg daarvan is dat de motorische vaardigheden opzichtig achteruitgaan en het aantal mensen met overgewicht flink toeneemt. De roep om kinderen - en ook volwassenen - meer te laten bewegen, is meer dan ooit aanwezig.”

De zogeheten Sven Kramer Academy wordt een non-profit organisatie, waarbij ex-schaatser Douwe de Vries de dagelijkse leiding op zich neemt. Kramer werkt ondertussen zelf toe naar de laatste Olympische Spelen van zijn carrière, waarbij hij in 2022 in Peking voor zijn vijfde olympisch gouden medaille wil strijden. In zijn vrije uurtjes geeft hij zijn academie verder vorm. „Je begrijpt wel dat ik tijdens het schaatsseizoen niet elke dag op locatie kan zijn om Douwe bij te staan, maar ik zal zeker aanwezig zijn, helpen waar ik kan. Met alle liefde.”

Ⓒ Stephan Tellier

Schoolschaatsen

Kramer en De Vries beginnen vanaf volgende maand met lessen voor jong en oud in Thialf. Daarnaast storten ze zich ook op schoolschaatsen, in eerste instantie voor kinderen in Friesland. In de wintermaanden leren zij de beginselen van het schaatsen. „In plaats van een uurtje gymles nemen wij ze mee naar de ijsbaan”, vertelt De Vries.

„Daar krijgen ze dan eerst een pakket van drie lessen aangeboden voor een kennismaking met het schaatsen, waarbij plezier natuurlijk centraal staat. We hopen dat ze dat zo leuk vinden dat ze aan de academie verbonden blijven en dat sommige rijders goed genoeg worden om vanaf elf- of twaalfjarige leeftijd door te stromen naar de clubs. En wie weet waar dat vervolgens toe leidt?”

Sven Kramer samen met zijn dochtertje Kae. Ⓒ Stephan Tellier

Kramer investeert zelf in het project en wordt daarbij ook financieel ondersteund door topinvesteerders als Robert van der Wallen en Dirk-Jan Bakker. Al zal Kramer de laatste zijn om daarmee te koop te lopen. De schaatskoning zegt zelf: „Het belangrijkste is dat we het met een goed hart doen en mensen op een laagdrempelige, betaalbare manier in beweging willen krijgen. Ik beleef al jaren ontzettend veel plezier en mooie momenten dankzij mijn sport. Dat gun ik andere mensen ook.”