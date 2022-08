Van Kalmthout verlengt bij Ed Carpenter Racing: ’Fijn om zekerheid te hebben’

VeeKay, die sinds zijn debuut in de hoogste Amerikaanse openwielraceklasse voor Ed Carpenter Racing rijdt, is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de NTT INDYCAR Series. Tot dusver wist de geboren Hoofddorper veel indruk te maken.

Zo won hij het ’Rookie of The Year’-klassement in debuutjaar 2020 en scoorde hij tijdens de GMR Grand Prix van 2021 zijn eerste IndyCar-overwinning. Reeds viermaal mocht Van Kalmthout de gang naar het erepodium maken, twee keer greep hij de poleposition. Tevens bleek de Nederlander in elk van zijn drie deelnames aan de prestigieuze Indianapolis 500 tijdens de kwalificatie de snelste Chevrolet-coureur. Tot tweemaal toe bereikte hij de voorste startrij voor het legendarische evenement.

„Ik ben heel blij dat ik doorga bij Ed Carpenter Racing”, laat VeeKay vanuit Nashville, waar komend weekend wordt geracet, weten. „Het is de beste keuze om bij ECR te blijven, hier voel ik me goed bij. Aangezien het huidige seizoen nog loopt, is het fijn om zekerheid te hebben. Ik ga ervan uit dat deze nieuwe verbintenis het personeel van ECR, van engineers tot monteurs, ook een boost geeft. Ik blijf samen met hen bouwen aan iets moois!”