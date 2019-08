De Ligt ziet Juventus vanaf de bank winnen

De landskampioen zegevierde bij Parma met 1-0. Verdediger Giorgio Chiellini maakte in de 21e minuut het doelpunt.

De 20-jarige De Ligt hoopte in Parma op zijn eerste basisplaats in de Serie A, maar de routiniers Leonardo Bonucci (32) en Chiellini (35) kregen de voorkeur in het hart van de defensie. Trainer Maurizio Sarri ontbrak in Parma op de bank bij Juventus. Hij is door een longontsteking enige tijd uit de roulatie. Assistent-trainer Giovanni Martusciello nam de rol van Sarri over in Parma.

Cristiano Ronaldo was in de eerste helft ongelukkig in de afronding. Hij kwam in 34e minuut wel tot scoren, maar de VAR besloot zijn treffer te annuleren wegens buitenspel. Ook na de rust was de Portugese sterspeler een paar keer dicht bij 0-2. De Ligt zag het vanaf de bank allemaal gebeuren. Zijn officiële competitiedebuut voor Juventus was hem in Parma nog niet gegund. Ook de teruggekeerde doelman Gianluigi Buffon (41) bleef op de bank.

