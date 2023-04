American-footballer Chris Smith (31) overleden

Smith speelde 72 wedstrijden in de NFL. Hij debuteerde voor de Jacksonville Jaguars in 2014 en speelde daarna voor Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders en Houston Texans. Smith speelde op 9 april zijn laatste wedstrijd voor Seattle.

„We zijn diep bedroefd over het overlijden van voormalig Browns-speler Chris Smith”, reageerde Cleveland Browns op Twitter. „Chris was een van de aardigste personen, teamgenoten en vrienden die we in onze organisatie hadden. Onze gedachten en gebeden zijn met zijn familie in deze zware tijd.”