Dani de Wit ziet een gapend gat tussen AZ en Ajax

Dani de Wit: „Ik ben nog steeds blij dat ik de overstap naar AZ heb gemaakt.” Ⓒ Getty Images

Dani de Wit (23) keert zondag met AZ terug bij Ajax, de club waar hij dertien jaar lang kind aan huis was. Twee jaar na de eclatante 2-0 zege van AZ in de Johan Cruijff ArenA, is het krachtsverschil tussen de nummer acht en de koploper van de Eredivisie volledig scheefgegroeid in Amsterdams voordeel. „Ajax is momenteel Europese top. Als ik reëel ben, dan ben ik dat op dit moment nog niet.”