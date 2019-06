Ziyech aan basis van gelukkige zege Marokko

Het elftal van basisspelers Nordin Amrabat en Hakim Ziyech boekte in Egypte een nipte overwinning op Namibië. Vlak voor tijd slingerde Ziyech een vrije trap het zestienmetergebied in. Itamunua Keimuine kopte de bal in eigen doel.

Bij Marokko bleven Ajacied Noussair Mazraoui en AZ-aanvaller Oussama Idrissi het hele duel op de bank. Oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi maakte in de 72e minuut als invaller zijn opwachting.

Marokko had weliswaar een overwicht, toch wist de ploeg van bondscoach Hervé Renard geen moment te overtuigen. Ziyech was in de 80e minuut nog dicht bij het eerste doelpunt, maar zijn van richting veranderde schot met rechts werd gekeerd. Het leek uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar Marokko kwam toch nog goed weg.

Marokko is in Groep D verder ingedeeld met Ivoorkust en Zuid-Afrika. Die landen nemen het maandagmiddag tegen elkaar op. Marokko won in 1976 voor de eerste en enige keer de Afrika Cup. Twee jaar geleden begon Marokko de Afrika Cup teleurstellend. Congo-Kinshasa was toen in het eerste duel met 1-0 te sterk. Marokko haalde de kwartfinales, waarin met 1-0 werd verloren van Egypte.