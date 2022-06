Surprise comeback Eva de Goede in hockeyselectie: zonder speelminuten naar WK

Premium VROUW magazine

’Het roeiteam voelt als familie; we hebben het veel over de kinderen en onze ouders’

Bijna 39 procent van de kinderen zit op een teamsport. Maar in de leeftijd 35-49 jaar is dat nog maar 8 procent! Gaan we ineens fitnessen, op yoga of wandelen. Deze 40-plusser gooit zich nog wel elk weekend in de strijd. En ja, zeker ook voor de gezelligheid! In het normale leven is Silvia Wesseling...