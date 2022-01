’Waar is Peng Shuai?’-shirtjes toch toegestaan op Australian Open

Er was veel kritiek op het verbieden van steunbetuigingen aan Peng Shuai tijdens de Australian Open. „Dit is gewoon zielig”, liet Martina Navralitova, achttienvoudig grandslamwinnares, maandag nog weten.” De Australische tennisbond capituleert hiermee op hun eigen grandslam voor de Chinese dictatuur, dat vind ik echt heel zwak.”

Afgelopen weekeinde doken videobeelden op waarop te zien is dat bezoekers aan de Australian Open op last van beveiligers T-shirts en spandoeken moeten verwijderen met daarop de tekst ’Where is Peng Shuai?’ (waar is Peng Shuai?). Van de Chinese tennisster werd in november een tijdje niets vernomen nadat ze online de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde tot toenemende zorgen in de tenniswereld over het welzijn van de 36-jarige tennisster.

„Zolang ze niet in een groep komen om de boel te verstoren, maar vreedzaam zijn’, lichtte Tiley het opheffen van het shirtjesverbod toe. „De situatie van de afgelopen dagen was dat er mensen kwamen met een spandoek tussen twee grote stoken en dat kunnen we niet toestaan. Als je komt om tennis te kijken is dat prima, maar niemand mag voor overlast zorgen.”