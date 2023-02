Ferrari heeft nieuwe hoofdstrateeg na moeizaam 2022

Op het circuit is vanaf nu Ravin Jain verantwoordelijk voor de strategie van Ferrari. Hij volgt Inaki Rueda op, de man die de voorbije seizoenen het hoofd racestrategie was. Jain werkt sinds 2016 voor Ferrari als ‘race strategy engineer’. Rueda zal nu werkzaamheden verrichten vanuit de Ferrari-fabriek in Maranello. Het is een eerste belangrijke beslissing van Vasseur als teambaas.

Om de strategische keuzes van Ferrari was vorig seizoen het nodige te doen. Berucht was bijvoorbeeld de volledig mislukte pitstop van Charles Leclerc in Monaco, die toen het te laat was de opdracht kreeg toch niet de pitstraat in te rijden. Ook de keuze om Leclerc op de harde band te laten rijden in Boedapest pakte verkeerd uit.